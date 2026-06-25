İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan ve Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük bir soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gündeme gelmişti. Gerçekleştirilen operasyonda; aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı. İki başkanın gözaltına alınmasının ardından Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'den açıklama geldi.

"Adaletin bir an önce tecelli edeceğine inanıyorum!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Bugün Balçova Belediye Başkanımız, anne baba ayrı öz kardeşim Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız İsmail Yetişkin’in gözaltına alındığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yaşanan bu sürecin hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde, adil ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum.

Adaletin bir an önce tecelli edeceğine, başkanlarımızın en kısa sürede özgürlüklerine kavuşarak görevlerinin başına döneceklerine yürekten inanıyorum. İki değerli başkanımıza, gözaltına alınan belediye çalışanlarına ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.