İzmir’in Bayındır ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan yangın, Bayındır halkına oldukça korku dolu anlar yaşattı. Çiftçigediği ve Arıkbaşı mahallelerinin arasında yükselen dumanlar, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılınca kontrol edilmesi zor bir duruma geldi.

Alevler seralara kadar ulaştı

Saat 13.00 sularında henüz sebebi anlaşılamayan bir şekilde başlayan yangın, bölgedeki sert rüzgar nedeniyle bir anda büyükkü bir alana yayıldı.

Alevler yalnızca otluk alanlarda kalmayıp bölgedeki zeytinliklere ve çiftçilerin yoğun emek harcadığı seralara sıçradı. Yangın, tarımsal üretim alanlarında büyük zararlara yol açtı.

Vatandaş ve ekipler birlik oldu

İhbarın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve itfaiye araçları hızla bölgeye sevk edildi. Yangın yerinde tam bir seferberlik yaşandı; yalnızca profesyonel ekipler değil, kendi bahçelerini kurtarmaya çalışan mahalle sakinleri de ellerinde kovalarla söndürme çalışmalarına destek oldu.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun mücadelesi sonuç verdi ve alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde risk bulunmazken alevlerin tekrar alevlenmemesi için ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.