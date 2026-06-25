Bayındır Belediyesi, Bayındır'da yer alan farklı mahallelerde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşıma erişmesi için birçok noktada bakım ve yenileme faaliyetleri yapılıyor.

Altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları!

Belediye ekipleri tarafından, ihtiyaç duyulan bölgelerde altyapı yenileme çalışmalarının dışında çevre düzenleme çalışmaları da devam ediyor. Yağmur suyu tahliyesini artırmak için büz döşeme çalışmaları gerçekleştirilirken, zamanla yıpranan yollar ise asfalt yama uygulamalarıyla tamir ediliyor.

"Daha modern ve konforlu bir Bayındır"

Bayındır Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, ilçenin farklı noktalarında hizmetlerin aralıksız sürdüğünün altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Daha modern ve konforlu bir Bayındır için ilçemizin dört bir yanında durmaksızın çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz; altyapı yenileme, çevre düzenleme, büz döşeme ve asfalt yama çalışmalarını kentin ihtiyaç duyulan her noktasında titizlikle sürdürüyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha güvenli yollar sunmak adına saha çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."