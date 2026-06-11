Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi, mahkeme kararının ardından tarihinin en çalkantılı günlerinden birini yaşıyor. 38. Olağan Kurultay için verilen mutlak butlan kararı sonrası yeniden genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 9 ismi partiden ihraç etmesi, ana muhalefette istifa depremine yol açtı. Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen 28 Parti Meclisi (PM) üyesinin toplu istifasının ardından, partinin ağır toplarından Aylin Nazlıaka da zehir zemberek bir dilekçeyle görevini bıraktı.

"Yetki sadece Kurultay yapmaktır, karar alamazlar"

Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi’ne gönderdiği istifa mektubunda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararın sınırlarına dikkat çekti. Mahkemenin atadığı geçici yönetimin sadece zorunlu işlemleri yürütebileceğini savunan Nazlıaka, bu kadronun kalıcı adımlar atamayacağını belirtti. Kararın hukuki çerçevesini net bir dille çizen Nazlıaka, tedbiren göreve getirilenlerin tek yasal yükümlülüğünün 45 gün içinde partiyi olağanüstü kurultaya götürmek olduğunu hatırlattı.

2024 yılında yürürlüğe giren parti tüzüğünün hala geçerli olduğunu ifade eden Nazlıaka, Parti Meclisi’nin onayı alınmadan hiçbir şekilde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tayin edilemeyeceğinin altını çizdi.

"Milletvekillerini ihraç etmek parti içi darbedir"

İstifa mektubundaki en sert eleştiriler ise Kılıçdaroğlu yönetiminin gerçekleştirdiği ihraç operasyonuna yönelik oldu. Tüzüğe göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini disipline sevk etme yetkisinin yalnızca ve sadece Parti Meclisi’ne ait olduğunu vurgulayan Nazlıaka, süreci yasa dışı olarak nitelendirdi.

Nazlıaka, parti içindeki güç savaşını şu sözlerle özetledi:

"Milletvekillerimize yönelik haksız ve yetkisiz bir şekilde ihraç girişiminde bulunmak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik parti içi darbenin bir başka adımıdır. Hukuken yok hükmünde olan bu ihraç kararlarına karşı tüm hukuki süreçler işletilecektir." DEVA Partili Uygur'dan Buca mesajı: "Mesele bir kişinin kazanması değil, Buca’nın kaybetmemesidir...'' İçeriği Görüntüle



Genel merkezdeki mevcut yönetim anlayışıyla daha fazla çalışmasının imkansız olduğunu açıkça beyan eden Nazlıaka, Parti Meclisi’ni yok sayan tavra ortak olmayacağını dile getirdi. "Parti Meclisi'ni yok farz eden ve işlevsiz bırakan bir anlayışla çalışmamız mümkün değildir" diyen deneyimli siyasetçi, dilekçesini imzalayarak PM üyeliğinden resmen istifa etti.

Özgür Özel kanadından gelen 28 PM üyesinin istifasının hemen ardından yaşanan bu gelişme, CHP’yi 45 gün sürecek açık bir olağanüstü kurultay sürecine resmen itmiş oldu.