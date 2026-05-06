Son Mühür- Son günlerde yaşanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray gerilimi devam ediyor. Aytun Çıray Özel'in onu sosyal medya hesabından engellemesi üzerine "Şeyh Sait'e "hain" diyemeyen... Sert konuşup Şeyh Sait'in ailesini kırmayın, diyen Amedsporlu Özgür Özel.. Haine gösterdiği hoşgörüyü bana gösteremedi. Bana uzun zamandır yoldaş tv'lerde ambargo uygulatmakla kalmayıp, şimdi X'de de engellemiş. Bu hoşgörüsüz, sansürcü zihniyet demokrasi getiremez ve Türkiye'yi yönetemez." demişti.

Bu sözlerin üzerine Çıray bugün yeni bir açıklamayla gündemi sıcak tutmaya devam etti. CHP liderinin tehdit ettiğini vurgulayarak ambargo uyguladığı iddia ettiği yoldaş tv'lerde birlikte çıkalım teklifinde bulundu.

Aytun Çıray sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

"Beni, güya ismimi verdirmeden kullandığın aracıyla tehdit etmeye kalkman ülkemin ve demokrasimizin geleceği adına çok üzücü.

Bir kez daha senin devlet yönetebilecek vasfının ve ciddiyetinin olmadığını görmek ise eski bir arkadaşın olarak ayrıca üzücü.

Hani bir gece yarısı -öfke kontrolün olmadığı için- "WhatsApp yazışmalarını açıklarım" demiştin de..

Ben sana "Buyur açıkla yazdığım iyi kötü her şeyin arkasındayım" demiştim.

Bugüne kadar bana teklif ettiğin makamdan da, devlet insanı olmam nedeniyle kimseye söz etmedim.

Bence 2023 öncesi bana yazdığı WhatsApp mesajlarında, kendisini Kemal Bey'e övmemi isteyen, geçmişte bu huylarını bilmediğim için kardeş muamelesi yaptığım vekili bir daha aracı olarak aracı kullanma.

Bu şahsın tweetinin Fetöcü bazı siteler tarafından desteklenmesine de bir anlam yüklemiyorum.

Bunun yerine...

İkimiz yoldaş tv'lerden birinde bir araya gelelim açık oturumu da Şaban Sevinç yönetsin.

Büyükşehir ve diğerlerini...

Ve bu vesile ile devlet nasıl yönetilir onu da konuşuruz.

Saygılarımla."