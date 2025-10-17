Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, devam eden kooperatif davasında mahkemenin zorla getirme kararı verdiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ayşe Arzu Çelik hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU DAVA SİYASİ DAVA"

Bu durumun mahkeme hakimliğinin takdiri olduğunu vurgulayan Tugay, "Duruşma salonuna getirerek konuşturmak istiyorlar. Aslında Arzu Hanım'ın bundan uzak durmak istemesini de anlamak lazım. Kendisi bir bürokrat sadece işini yapmaya çalışıyor. Bir siyasi tartışmanın içine haksız yere suçlanarak girmek istemiyor. Bu ortamdan uzak durmak istiyor. Mahkeme bu kararı verdikten sonra mecburen gidecek. Kendisini savunacağını düşünüyorum. Ben de onun Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı döneminde yaptıklarına baktığım zaman buna dayanarak söyledim. Arzu Hanım'ın bu işte hatası olduğunu düşünmüyorum. Sadece görevini yapan bir insanla karşı karşıyayız. Ondan ne istendiğine, neyi yapamadığına dair verilen cevaplar durumu biraz daha ortaya koyacaktır. Her seferinde söylüyorum. Bu dava siyasi bir dava. İnsanların tutuklu yargılanmalarına gerek yok. Bu haksız bir durum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kamuoyu önünde itibarsızlaştırmayı amaçlayan bir şey, diğer belediye başkanlarımızın tutuklu olmasında olduğu gibi... Umuyorum en kısa zamanda adalet yerini bulur" ifadelerini kullandı.