Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclisbaşkanvekili Zafer Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Gündem dışı konuşmalarda söz alan CHP Grupbaşkanvekili Altan İnaç, Buca’ya yapılacak olan 2. Şehir hastanesinin askıya çıkarılan planı hakkında konuştu.

“Hastanemiz 5 yıldızlı otel gibidir diyor ama…”

Firmalara ihale ile verilen yap işlet devret modeline dikkat çeken CHP’li İnanç, “Buca şehir hastanesi için önemli bir plan askıya çıkarıldı. ben bu konuyu tabip odası başkanımızla ve sağlık çalışanları sendikası açıklamalarında baktım araştırdım, konuştum. Şehir hastanesinin çalışanları devlet memurlarıdır. Bütün işleri yap işlet devrete gider. Şehir hastanelerini çok düşünen bakan yetkililerinin bir açıklaması var. Hastanemiz 5 yıldızlı otel gibidir diyor. Gelin birlikte sabah saatlerinde Alsancak devlet hastanesinin acil servisine gidelim. Evsiz vatandaşlarımız acil servisleri sığınmak için kullanıyor” dedi.

“Yap işlet devret hizmeti büyükşehir belediyesinin 1 yılda kullandığı bütçe kadar olduğu”

İnanç, “Sağlık hizmeti Türkiye’de kaosa dönüşmektedir. Şehir hastaneleri üzerinden yap işlet devre harcanan ücret büyükşehir belediyesinin 1 yılda kullandığı bütçe kadar olduğu göz ardı edilmemeli. Eşrefpaşa hastanesi için izin çıkarın ki hizmetleri yerine getirebilelim” diye konuştu