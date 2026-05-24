Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Hukuk Komisyonu Başkanı Murat Aydın, il başkanlık binasında yaptığı açıklamada öğle saatlerinde genel merkez binasına yapılan polis müdahalesi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, yapılanın anayasaya aykırı olduğunu hatırlattı.

Murat Aydın: Halkı karşısına almanın ne demek olduğunu görecekler

CHP Genel Merkezi’ne gerçekleşen polis müdahalesinin anayasal düzenin işlemesini cebren engelleme girişimi olduğunu belirten ve cezasının ağırlaştırılmış müebbet olduğunun altını çizen CHP İzmir İl Başkanvekili Murat Aydın, “Bu yapılan bir darbedir. Anayasal düzenin işlenmesini cebren engelleme girişimidir.

Bugün ki iktidara güvenenler unutmasın, bu suçun zaman aşımı süreci 30 yıldır ve cezası ağırlaştırılmış müebbettir hepsi yargılanacaklar. Cumhuriyet’i kuran partiye polis zoruyla girmek nedir hepsi görecekler. CHP valiliğe verilen dilekçeyle kurulmuş bir parti değildir. Kendilerini her şeye muktedir görenler bu halkı karşısına almanın ne demek olduğunu görecekler.” dedi.

“Elinden geleni ardına koymasın”

Son olarak, mutlak butlan kararı ile tekrardan CHP’nin genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren ve ‘ellerinden geleni ardına koymasınlar’ diyerek, mücadele çağrısını yineleyen CHP’li Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“Bu CHP’ye değil halkın geleceğine yönelik bir saldırıdır. Bu ülkeye hiçbir şey veremeyenler polis zoruyla CHP’ye girmeye kalkışıyorlar. CHP’nin ve Türk Milleti’nin buna tepkisi ağır olur. CHP, 100 yıllık tarihiyle buradadır ve bu darbe girişimine karşı koymak için ellerinden geleni yapacaklardır, onlar da ellerinden geleni ardına koymasın.

Bundan sonra bize düşen buna direnmektir. Bu parti içi bir mücadele meselesi değil anayasal düzen sorunudur. O yüzden herkes için bu mücadeleye güç vermeye davet ediyoruz bunu hep beraber başaracağız, geldikleri gibi gidecekler. CHP’nin örgütlü gücünü karşılarında bulacaklar.”