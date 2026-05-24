Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin sonrasında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, genel merkez binası önünde toplanan basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulunarak, kimsenin burnunun kanamaması için çalıştıklarının altını çizdi.

Murat Emir: Genel Merkez binasına mafyavari insanlar girmeye çalıştı

Bugün yaşananlar demokrasiye darbe olduğunu vurgulayan ve sabah saatlerinde CHP’ ile ilgisi olmayan mafyavari insanların genel merkez binasına girmeye çalıştığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Murat Emir, “Bize bugün yapılanlar demokrasiye darbedir, sandığın kaçırılmasıdır. Bütün bunlarla birlikte biz yine de olgun davranmaya, demokrasiye uygun davranmaya kamu düzenine uygun davranmaya devam edeceğiz.

Genel Merkez binamıza mafyavari, CHP ile ilgili olmayan insanlarla meydan okurcasına girmeye çalışıldı biz bunu engelledik ve püskürttük ancak burada hiçbir güvenlik gücümüze bir saygısızlık yapılamaz, hiçbir arkadaşımızın burnu kanamasın diye bir iletişim sürdürüyoruz bunun gereği olarak da arkadaşlarımızla görüşüyoruz, onurlu olgun Türk demokrasisine uygun bir süreç götürmeye çalışıyoruz.” dedi.

“Diyalog yapmak isteyen bu şekilde gelmez”

Son olarak, Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin diyalog üzerinden süregelen eleştirilerine de yanıt veren Murat Emir, demokrasi adına kara bir gün olmaması için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirterek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Biz burada Türkiye’ye yakışır, 100 yıla aşkın demokrasi deneyimine yakışır bir gün yaşanmasını ve bu sorunun çözülmesi için gerekli olgunluğu, çabayı göstereceğiz. Elbette müzakere ettik öğlen saatlerinde buluşacaktık, bu sorunları konuşalım, kurultay tarihini konuşalım istiyoruz.

Diyalog yapmaya gelen taraf bu şekilde gelmez, biz bu arkadaşlarımızla milletvekilliği yaptık ancak bu şekilde gelinmiş olması asıl niyetin gövde gösterisi yapmak olduğunu gösterdi. Biz bugünü demokrasi adına kara bir gün değil, tam tersine demokrasi için adım atıldığı bir gün olması için çalışıyoruz.”