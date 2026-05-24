Son Mühür- CHP içerisinde yaşanan son gelişmeler, parti kulislerini oldukça hareketlendirmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında yapılan son görüşme gerilimi daha da tırmandırdı.

"Ön şart"

Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel ile yaptığı son görüşmede kurultay süreçlerine ilişkin bir taleple masaya oturduğu öne sürülüyor.

Nefes'in haberine göre; Kılıçdaroğlu, partinin bir an önce kurultaya gitmesi için belirli isimlerin tasfiyesini "ön şart" olarak sundu.

O isimler hangileri?

Kılıçdaroğlu’nun Özel’den partiden uzaklaştırılmasını veya istifasını talep ettiği dört isim şunlar; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan Özgür Özel verilen listeye karşı hayır" diyerek geri çevirdi.

"Bir an önce ihraç edilmeleri için disiplin kuruluna sevk etmeli"

Kılıçdaroğlu’na yakın olan bazı milletvekilleri ise bu kararın parti içindeki düzeni sağlamak için hayati olduğunu,

"Özgür Bey grup başkanı oldu ve böyle bir yetkisi bulunuyor. Bu isimleri bir an önce ihraç edilmeleri için disiplin kuruluna sevk etmeli" diyerek savundu.