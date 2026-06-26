Son Mühür- İzmir operasyonlarla sarsılırken Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti.

Önemli isimler gözaltında!

Operasyonda önemli isimlerin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınlarlar arasında yer alan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in 67 yaşındaki annesi Meryem Yiğit, emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ile Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve İnanç Karabulut da yer aldı.

Soruşturmada Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in 67 yaşındaki annesi Meryem Yiğit’in gözaltı sebebi ise Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit'in hesabından Özlem Akyılmaz'a gönderilen 500 bin TL'nin 335 bin TL'si Veli Ağbaba'nın hesabına aktarılması iddiası idi.