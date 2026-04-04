Son Mühür / Atakan Başpehlivan CHP İzmir’in önemli isimlerinden geçtiğimiz dönemlerde il başkanlığı ve milletvekilliği gibi görevler de yapmış olan Tacettin Bayır, CHP İzmir’in danışma kurulunda geçtiğimiz aylarda gerçekleşen esnaf odası seçimlerini hatırlatarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Tacettin Bayır: Normal zamanlarda esnafları hiç arayıp sormuyoruz

Konuşmasına esnaf odası tarzında kurumlarda CHP’nin daha aktif olması gerektiği savunan ve İzmir’in artık kale olmadığını savunan CHP’li Tacettin Bayır, “ Normal zamanlarda esnafları hiç arayıp sormuyoruz, genel kurullarına bile gitmiyoruz. Eskiden genel kurullarda CHP’li isimler aday çıkardı. Esnaf odası gibi kurumlarda örgütlenmeliyiz.

Gençlik kolları ve kadın kollarıyla arı gibi çalışmamız gerekiyor. İzmir’de CHP örgütü, il başkanı, belediye başkanları çalışmıyor mu diye tepki gösteriyorlar. Bir hareket talebi var. Geçmişte bu hareket yoğundu. CHP, İzmir’in yüzde 60 alırken kaleydi. Bugün artık kale değil. Burnumuzun dibindeki Manisa, Balıkesir bizi geçti. İzmir’i tekrar amiral gemisi yapmak için çok çalışmalıyız. Sadece televizyonlara çıkmakla olacak iş değil. İl başkanının mesaisi yoktur. Zor bir görevdir bu konuda size yardımcı olacağım.” dedi.

Bayır’dan, Güç’e öneriler

Öte yandan, kürsüden gerçekleştirdiği konuşmasında parti içi birlik mesajı yapan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’e öneriler sıralayan Bayır, şu ifadeleri kullandı: “Bugünkü il başkanının yapması gereken birtakım önerilerim var. Bu salonda 40 yaş altındakiler hatırlamaz ama 40 yaşın üstündekiler 24 yıldır AK Parti’nin Türkiye’yi nasıl yönettiğini biliyor. Size sadece İstanbul ve Ankara yerel seçimi hatırlatacağım. Bizim kır saçlı parti yöneticilerimiz, ‘sen genel başkan olacaksın, ben olacağım, sen belediye başkanı olacaksın ben olacağım’ diye kavga ederek 3 ayrı grup halinde seçime girme hatası yaptılar.

SHP, CHP, DSP ayrı girdi. 2 büyük kenti kaybedince iktidar gitti. Bu 2 büyük kent bugün bizde. Şimdi İstanbul’da sandıkta kazanamadıklarını başka şekilde almaya çalışıyorlar. Sol ne zaman iktidar olmaya yaklaşsa emperyalizm bölmeye çalışıyor. Bugün de bizi bölmek istiyorlar. Buna müsaade etmemeliyiz. Kimseye İmamoğlucu, Mansurcu, Kemalci, Özelci dememeliyiz. Hepimiz bir arada olmalıyız Siyaset adam için yapılmaz. Ben 6 genel başkan eskittim. Doğru yapanı da vardı, yanlış yapanı da vardı. Bugün bakıyorsunuz hala birtakım isimler siyaseten kendilerini eski genel başkanımız için ayrı gruplaşma içerisindeler. Sadece sizi ş unsurlarla siyasetle bir yere gelmeye çalışmayın. Bu bize parçalanmayı getiriyor. Bu hataya düşmeyelim.”