Son Mühür / Beste Temel- AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yönetim anlayışını ve son dönemdeki siyasi çıkışlarını sert sözlerle hedef aldı. Kırkpınar, bir belediye başkanının öncelikli sorumluluğunun şehre hizmet etmek olduğunu hatırlatarak, yerel görevler yerine genel siyaset kulvarında yol almanın İzmir’e zarar verdiğini savundu.

İzmir’in kronikleşmiş sorunlarına dikkat çeken Kırkpınar, özellikle trafik gibi her geçen gün derinleşen meselelerin çözüm beklediğini vurguladı. Temel belediyecilik faaliyetlerinde aksamalar yaşandığını ifade eden Kırkpınar, somut projeler üretmek yerine sadece söz söylemenin yönetimsel bir zafiyet olduğunu dile getirdi. Kırkpınar, Tugay’ın kendi siyasi tabanında bile tam destek görmeyen bir yaklaşımla başkalarını eleştirmesinin siyasi nezaket kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

‘Sizin haddiniz değil’

Cemil Tugay’ın AK Partili isimlere yönelik üslubunu eleştiren Yaşar Kırkpınar, “CHP’li bir belediye başkanının AK Partili milletvekillerine ve AK Parti’nin genel sekreterine dil uzatmasını, hizmet üretmekle sorumlu bir kişinin yerel yönetim görevleri yerine genel siyaset yapmasını doğru bulmuyoruz” dedi. Eleştirilerin odağındaki isimlerin hukukunu koruyacaklarını belirten Kırkpınar, “Sayın genel sekreterimizin nerede, nasıl ve ne şekilde konuşacağını belirlemek sizin haddiniz değildir” diyerek tepkisini ortaya koydu. Kırkpınar ayrıca, doğruları savunmak adına her koşulda çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

‘Gerçekler değişmez’

AK Parti’nin siyaset merkezinde her zaman halkın refahı ve beklentilerinin yer aldığını hatırlatan Kırkpınar, CHP yönetimindeki illerin mevcut durumunun bu zihniyet farkını ortaya koyduğunu savundu. İstanbul, Bursa, Uşak ve Antalya gibi şehirlerdeki tablonun ibretlik olduğunu söyleyen Kırkpınar, kendi taraflarında polemik yerine eser üretildiğini kaydetti. Milletin menfaatini her türlü tartışmanın üstünde tuttuklarını belirten Kırkpınar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın gerçekler değişmez. Güneş balçıkla sıvanmaz.”