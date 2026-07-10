Son Mühür- CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu posteri asma girişimi tansiyonu yükseltti.

İlk hamle Genel Merkez yanlılarından geldi.

Binada asılı bulunan Ekrem İmamoğlu posteri indirilerek yerine Kemal Kılıçdaroğlu posteri asıldı.



Özgür Özel'e destek veren İstanbul gençlik kolları üyelerinin Kılıçdaroğlu posterini indirerek yeniden Ekrem İmamoğlu posterini yeniden astığı süreçte güvenlik güçlerinin bir kez daha il binasına girdiği görüldü.

Özgür Çelik'ten sert tepki...



Gerginliğin yükseldiği dakikalarda parti binasındaki Genel Merkez destekçilerine seslenen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in

''Sizin bir gram yüreğiniz olsa polislerin arkasına saklanmazsınız, delikanlıysanız buraya gelin'' dediği görüldü.



Gençlik kollarımız hızlıca bina içerisine geldi ve yeniden Ekrem İmamoğlu'nun posterlerini astılar hatırlatmasında bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik,

''İki yıldır bir darbe mekaniği çalışıyor. Esenyurt'tan 19 Mart'a, 19 Mart'tan il binası baskınına ve genel merkeze polis marifetiyle, plastik mermilerle, gaz bombalarıyla girilmesine kadar devam eden süreçte bir darbe mekaniği devreye sokulmuştur.



Türkiye'nin birinci partisinin kadrolarının yarışın dışında bırakılmasına çalışıyorlar. Yargı eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Kolluk marifetiyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Bürokrasi eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Kendilerine göre bir rakip belirlemek istiyorlar'' sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.



Gürsel Tekin'den karşı hamle...



İstanbul il binasında Kılıçdaroğlu'nun posterinin asılmasına neden tepki gösterildiğini anlamadığını vurgulayan Gürsel Tekin,

''Bir siyasi partinin il binasında, partinin Genel Başkanının afişinin asılması kadar doğal ve meşru ne olabilir?

CHP’nin il binaları kişilerin değil, partinin evidir. O evin en doğal simgesi de Genel Başkanın ve partinin kurumsal kimliğidir.

Kimse kişileri partinin önüne koymasın. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir ismin değil, ilkelerin ve örgütün partisidir.

CHP’yi kişiler üzerinden değil, kuralları ve kurumsal kimliği üzerinden yaşatacağız'' mesajı verdi.

