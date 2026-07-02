24 yıl aradan sonra ihtiyacımız olan heyecan çok kısa sürdü. Ikİ maçta kupadan elendik. Neyse ki Filenin Sultanları var. Futbolda yaşadığımız hüzün voleybol ile mutluluğa döndü.

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası performansı beklentilerin altında kaldı. Turnuvaya erken veda ettik. D Grubunda oynadığımız ilk iki maçın ardından elendik. Ülke olarak aslında çok zorlu bir eleme sürecinden geçtik ve Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandık. Bu hem ülkemiz futbolu açısından hem de bizler açısından oldukça önemliydi. Çok genç bir kadro ile katıldığımız turnuvada umudumuz çok fazlaydı. Ama olmadı. Paraguay maçında takımımız mücadeleyi bırakmadı, oyunu domine ettik ancak bitiricilik konusunda sıkıntılar yaşadık. Hücum konusunda yetersiz kaldık. Çok fazla şut çekmemize rağmen gol bulamadık. Paraguay maçında ilk dakikalarda, hatta maçın 2. dakikasında yenilen gol maçın sonucunu belirledi.

Üzüldük, hatta kızdık. Bir B planı olmamasını anlayamadık. Takım olarak genç oyunculara sahip olmak yetmedi. Demek ki büyük turnuvalarda etkili sonuç için daha disiplinli ve hesaplı oyun oynamak gerekiyormuş. Moralimiz bozuk. Morale en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde ülkece hepimize iyi geleceğini düşündüğümüz dönemde bir de buna üzüldük. İstedik ki “ goool ” diye bağıralım, hiç tanımadığımız insanlara sarılalım. Sabah gevrek ve çay eşliğinde maçları seyredip çocuklarımıza işte bizim çocuklar diye anlatalım. O milli duyguları aşılayalım. Ancak olmadı.

Gönlümüzün sultanları...

Diğer taraftan reklamları daha az gözümüze takılan. Kazanmaları halinde villalar ya da büyük primler vaat edilmeyen, gidecekleri yere ekonomik sınıfla uçan Filenin Sultanları;

2026 VNL performanslarına baktığımızda tablo çok iyi ve umut verici. Biz Voleybol ülkesiyiz diyoruz. Gerçekten de öyle.

Ülkemiz çok başka ve genç bir kadro ile başladı müsabakalara. Genç oyunculara fırsat verildi. Sorumluluk alındı. Özellikle diyebilirim ki orta oyuncu ve pasör çaprazı rotasyonunda geleceğe dair önemli mesajlar verildi. Oyun sırasında analizler yapıldı. Ayrıca bu kadro; hem uluslararası alanda da hem voleybolla ilgilenenler tarafından hem de dünya basını tarafından olumlu övgüler aldılar. Spor eleştirmenleri tarafından olumlu mesajlar genç oyuncularımız için yapıldı.

Bu yazıyı yazdığımda sultanların Ankara etabı tamamlanmış oldu. Almanya maçında hop oturduk hop kalktık. 2-0 olan maçı çevirerek 3-2 kazandık. Bu durum sultanların maç içinde kalma alışkanlığının devam ettiğini bize bir kere daha gösterdi. Futboldan alamadığımız heyecanı Voleyboldan alarak yüzümüz güldü.

Melisa Vargas faktörünü de unutmamak gerek tabii. Özellikle Fransa maçı. Mutlaka izlemediyseniz açıp izleyin derim. Onun performansı, turnuvanın en tehlikeli oyuncusu olduğunu kanıtlar nitelikte. Fransa maçında Vargas 22 sayıya imza attı ve takım lideri oldu.

Ebrar Karakurt’un sakatlığı, Eda Erdem’in olmayışı eksikliği hissedilen maçlarda zaman zaman skor üretiminde gelgitler yaşansa da takımın takım hali olumlu eleştiriler alıyor.

Bu arada “ Eda Erdem neden maçta yok?” diye baktığımızda ne Türkiye Voleybol Federasyonu ne de Eda Erdem tarafından resmi bir açıklama olmadığını görüyoruz. Ben geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi onun dinlendirildiğini düşünenlerdenim. Sezonun ilerleyen maçlarında onu göreceğimize eminim. Bugüne kadar izlediğim maçlarda Vargas ve İlkin Aydın’ın tam performans oynandığını söyleyebilirim.

En son Çin maçında da sultanlar Ankara etabında mağlubiyet vermeden Çin’i de devirdiler. Sultanlar Çin’i 25-21, 26-28, 25-25, 25-16 ve karar setinde 15-12 setler ile 3-2 mağlup etti. Sultanlarımız 8 Temmuz’da Japonya etabında Polonya ile karşılaşacak.

Gelelim Daniele Santarelli’ye…

Takımımız üzerinde emekleri çok. Alınan bir başarıda onun imzası var. Onun amacının Dünya Şampiyonası ve olimpik döngüde güçlü bir kadro oluşturmak olduğunu düşünüyorum. VNL’de genç oyuncularını denerken bu turnuvayı biraz daha geri plana attığını ve gelecek turnuvalarda güçlü bir takımla dünyanın karşısına çıkacağını biliyorum. Buna rağmen VNL’de finallere kalırız. Filenin Sultanları dünya voleybolunun en güçlü takımlarından biri... Dünya kupasından alamadığımız heyecanı Filenin Sultanları bize VNL’ de yaşatıyor. Teşekkürler Sultanlar. İyi ki varsınız.

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