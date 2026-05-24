Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) temsilcileri, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi.

Yaklaşık 20 dakika süren ve oldukça kritik başlıklara değinilen bu ziyaretin ardından, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir kameraların karşısına geçerek yaşanan süreci detaylandırdı.

Görüşme nasıl geçti?

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, genel merkeze yönelik icra girişimiydi. Murat Emir, memurların tavrını eleştirerek şunları söyledi:

"Yararlı bir görüşme oldu. Bu görüşmede iki hususu özellikle arz etme ihtiyacı duyduk. Bunlardan birincisi icra talebinin usule aykırı olarak genel merkezimize yapılmaya çalışılmış olmasıdır. İcra memurları hiç gerek yokken, hukuken gerekmediği halde ısrarla genel merkezimizden içeri girmek istemişlerdir. Oysa bizim avukatlarımızın da orada açıklıkla ifade ettiği gibi, herkesin bilebileceği gibi ilgilenenlerin, usulüne göre icra tebligatı yapılması son derece önemlidir."

Emir, hukuki sürecin nasıl işlemesi gerektiğini ise şu sözlerle özetledi: "Öncelikle usuli işlemler tamamlanır ve sonrasında ihtiyaç duyulursa icra memuru gerektiğinde ilgili yerin duvarına o kararı yapıştırıp gidebilir ve bu tebliğ edilmiş sayılır. Bütün bunlar ortadayken bizim avukatlarımızın o dosyaları incelemesine dahi izin verilmemiş, adeta illa kapıyı açıp içeri gireceğiz zorlaması yapılmıştır. Bu kendileri açısından bir talihsizliktir ve boşuna bir enerji kaybı olmuştur. Bunu sayın bakanımıza ilettik."

"CHP'nin Genel Başkanının Özgür Özel olduğu açıkça görülmekte"

Toplantının ikinci önemli konusu ise partinin hukuki statüsü ve Yargıtay’daki mevcut durum oldu. Emir, konuyu şöyle anlattı:

"Diğer bir konu ise aynı zamanda bizim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bir başvurumuz olduğunu ifade ettik. Biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin bu tip iş ve işlemlerinin en son denetlendiği en üst yargı organıdır ve siyasi partiler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca denetlenirler ve o denetim altında siyasi faaliyet yürütürler, kurumsal kimliklerine vücut bulurlar. Ve şu anda bizim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bununla ilgili bir başvurumuz var ve nihayet sayın bakana da arz ettiğimiz gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının şu anda sitesinde de Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanının Sayın Özgür Özel olduğu açıkça görülmektedir."

"Bir tedbir kararıdır ama yok hükmündedir"

Yaşanan son gelişmeleri "hukuki saçmalık" olarak nitelendiren Murat Emir, alınan tedbir kararının hukuken geçersiz olduğunu savundu:

"Bunun sebebi de bu kararın, yani mutlak butlan kararının olmaması gereken bir tedbir kararı olmasından dolayıdır. Bir tedbir kararıdır ama yok hükmündedir. Çünkü bu davada talep edilen şey 38. kurultayın yok sayılmasıdır. Mahkeme 38. kurultayı tedbiren yok sayıyorum diyerek aslında esas kararın yerine geçmiştir. Bu nedenle tedbir kararı olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle yok hükmündedir. İşte bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığı saatler içerisinde çözme potansiyeline sahiptir."

"Genel merkeze polis zoruyla, copla, gazla girilmesi uygun değildir"

Türkiye’nin demokratik standartlarına değinen Emir, siyasi parti merkezlerine yönelik müdahalelerin kabul edilemez olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle devam ettirdi:

"İşte bu nedenle hem bu hukuki aksaklıklar dolayısıyla hem de Türkiye Demokrasisinin, milletimizin, geldiğimiz seviyenin asla bir siyasi parti genel merkezine polis zoruyla, copla, gazla girilmesinin uygun olmayacağı, ne bu milletin hayrına olacağı ne de demokrasimize bir adım adım attı."

