Parti Meclisi (PM) üyeliklerinde yaşanan eksilmelerin akabinde gözler CHP iç tüzük kurallarına çevrildi. Yönetim kademesindeki koltukların boşalması durumunda parti işleyişinin nasıl devam edeceği kamuoyunun gündemine oturdu. Peki, CHP Parti Tüzüğü 24/3 maddesi nedir? PM üye sayısı düşünce ne olur? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

CHP PARTİ TÜZÜĞÜNÜN 24/3 MADDESİ NEDİR?

CHP tüzüğünde yer alan 24/3 maddesi, Parti Meclisi üyeliklerinin boşalması halinde uygulanacak adımları belirliyor. Bu kurala göre, Parti Meclisinde herhangi bir nedenle boşalan üyeliklere sırasıyla yedek üyeler davet ediliyor. Madde, sadece boş koltukların doldurulmasını değil, aynı zamanda yedek listenin yetersiz kalması durumunda izlenecek prosedürü de ifade ediyor.

PARTİ MECLİSİ ÜYE SAYISI DÜŞÜNCE NE OLUR?

Tüzükteki kurala göre Parti Meclisinde eksilme yaşandığında süreç iki aşamalı olarak işliyor. İlk olarak boşalan tüm üyelikler için yedek üyeler göreve çağırılıyor. Listede yer alan bütün yedek üyeler davet edildikten sonra kontrol sağlanıyor. Tüm takviyelere rağmen mevcut üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin altına düşerse kurultay süreci resmen başlamış oluyor.

CHP'DE KURULTAY SÜRECİ NASIL BAŞLAR?

PM üye sayısının üçte iki oranının altına düşmesi durumunda yönetimin yeniden seçime gitmesi gerekiyor. Tüzüğe göre, bu sayısal eşiğin altına düşüldüğü anda Genel Başkan kurultayı toplantıya çağırmakla yükümlü oluyor. Genel Başkan, Parti Meclisi için yeni bir seçim yapılması amacıyla en geç 45 gün içinde kurultayı topluyor. Yapılan seçimle birlikte PM yeniden oluşturulmuş oluyor.