Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan sürecinin ardından başlayan yeni parti projeleri ve çift başlılık artarak devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda gerçekleşen mutlak butlan sürecinin yansımaları sonucunda CHP’li Özgür Özel ve ekibine yakın isimler ilk aşamada il başkanlığı görevlerinden tasfiye edilmeye başlanırken, siyasi kulisler Özel’in İzmir’de Cuma günü açılışını gerçekleştireceği yeni ofisin önemli bir ilk adım olduğu vurgulandı.

Emrah Gülsunar: CHP’li seçmenin temel motivasyonu iktidar karşıtlığıdır

Öte yandan, Özgür Özel ve yol arkadaşları tarafından kurulması planlanan yeni partinin CHP’li seçmenin büyük bir bölümünün yanına çekme potansiyeli olduğunu aktaran ve Son Mühür’e açıklamalarda bulunan Siyaset Bilimci Emrah Gülsunar, “CHP’li seçmenin temel motivasyonu iktidar karşıtlığıdır. Özellikle bu kavram bence partiye bağlılıktan daha büyük bir motivasyondur.

Bu seçmen grubu AK Parti seçimi kazansın ama ben CHP’ye o vereyim demez diye düşünüyorum. Bunun dışında, yeni partiyi de CHP’liler kuruyor zaten. Elbette duygusal bağlılığı olan seçmen olacaktır ama çok yoğun olduğunu düşünmüyorum. Bu analizi en iyi algı amacı olmayan güvenilir anketlerle yapabiliriz.

Genel tahmin düzeyinde ben yeter ki CHP’ye oy vereyim, bu iktidar yönetirse yönetsin diyen seçmen çok az olacaktır. Yeni kurulacak partide zaten isim ve duruş olarak CHP değerlerini temsil edecek bir parti olacaktır. Özel ve ekibi yeni bir sağ parti ya da muhafazakâr bir parti kurmayacaklar” şeklinde konuştu.

“1999 seçimlerinde seçmen CHP’yi baraj altı bıraktı”

Son olarak, 1999 genel seçimlerinde Deniz Baykal öncülüğündeki CHP’nin baraj altında kalmasını hatırlatan Gülsunar, seçim sathı malinde seçmende kopuşların olabileceğini vurgulayarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “1990’lı yıllarda da CHP vardı kimse gidip koşa koşa CHP’ye vermedi hatta 1999 seçimlerinde insanlar DSP’ye verdi, CHP baraj altı kaldı”