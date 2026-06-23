Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- “Zirveden Çeşmelere İyilik Köprüsü” projesi, İzmir ve çevresinde artık kullanılmayan, metruk çeşmeleri yeniden kullanıma uygun hale getirdi. Köylerde, dağ eteklerinde unutulmuş bu çeşmeler, özel ekiplerce tespit edildikten sonra halkın kullanımına açılmak üzere onarıldı.

Dağ yürüyüşü ile sosyal sorumluluk el ele

Kulüp üyelerinin sahalarda yaptığı çalışmalar ve dağcılık faaliyetlerinin el ele yürüdüğü bu proje için özel birlikler kuruldu. Bu birlikler zamanla kirlenip yosun tutmuş ve kurumuş çeşmeleri itinayla temizliyor. Haftada bir gerçekleşen dağ tırmanışı sırasında, çeşmelerin onarılması için gereken temizlik ürünleri, yeni musluklar, borular ve çimento gibi malzemeler, üyelerin kişisel eşyalarının yanında, sırt çantalarında taşınıyor.

Yeniden akan onlarca çeşme

"Zirveden Çeşmelere İyilik Köprüsü” projesi kapsamında hayata kazandırılan bu çeşmeler, yalnızca çevre köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından takdir görmekle kalmayıp aynı zamanda yoldan geçen kuşların, yaban hayvanların ve çevredeki bitkilerin de kolaylıkla hayat kaynağına ulaşmasına imkân sağlıyor.

“Vizyonumuz, topluma kalıcı ve sürdürülebilir değerler kazandırmaktır.”

Projenin sahadaki en aktif yürütücülerinden ve kulüp üyelerinden olan Ömer Kekikçioğlu, projenin misyonunu şöyle anlattı:

“Artemis Lions Kulübü olarak vizyonumuz, sadece anlık yardımlar yapmak değil, topluma kalıcı ve sürdürülebilir değerler kazandırmaktır. Dağcılık tutkumuzu kulübümüzün iyilik çatısıyla birleştirerek bu projeyi başlattık. Yola çıkarken 'Bizim ulaşamadığımız, görmediğimiz tek bir atıl çeşme kalmamalı' dedik ve çantamıza tamir malzemelerini ekleyip yollara düştük. O çeşmelerden suyun yeniden aktığını görmek, bir kuşun oradan su içtiğine şahit olmak veya bir köylünün yüzündeki tebessümü görmek bizim gurur madalyamızdır. Su hayattır ve biz bu hayata aracılık etmekten onur duyuyoruz."

“Çevre vizyonumuz doğrultusunda, 'su gibi aziz ol' mesaisine kesintisiz devam edeceğiz”

Artemis Lions Kulübü Başkanı Ecz. Özlem Selamoğlu ise projenin inşa ettiği başarıyı şu sözlerle anlattı:

"İnsana dokunan projelerimizin yanına doğayı ve tarihi koruyan bu asil çalışmayı eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Üyemiz Ömer Kekikçioğlu’nun öncülüğünde ve kulübümüzün büyük desteğiyle yürüttüğümüz projemiz, artık sınırları aşan bir iyilik hareketine dönüştü. Bizler bastığımız topraklarda sadece geçici ayak izleri değil, gürül gürül akan temiz su çeşmeleri bırakmak istiyoruz. Sadece bir ay içinde dağ yollarında 3 çeşmeye yeniden hayat verdik. İzmir ve çevresinde tespit ettiğimiz 70’e yakın çeşmenin yıl sonuna kadar onarım ve bakımını yapmayı hedefliyoruz. Çevre vizyonumuz doğrultusunda, 'su gibi aziz ol' mesaisine kesintisiz devam edeceğiz. Emeği geçen tüm üyelerimize ve bizleri bağrına basan köy halkına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”