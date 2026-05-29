Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) “mutlak butlan” kararının ardından parti içindeki tartışmalar sürerken, gözler eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın görevi resmen devralmasına çevrildi. Kararın ardından mevcut Genel Başkan Özgür Özel cephesinden gelen açıklamalar ile parti içinde gerilim sürüyor.

Mutlak butlan kararını tanımadıklarını ifade eden Özgür Özel’e destek veren CHP İzmir İl Örgütü, ilk günden bu yana il binasında demokrasi nöbetini sürdürüyor. CHP İzmir İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Başkanı Çağatay Güç, il yöneticileri ve ilçe başkanlarının örgüt üyeleriyle birlikte il binasında nöbette olduğu belirtildi. Bugünkü nöbete Beydağ, Balçova, Karabağlar ilçe başkanları da katıldı.

"Ne teslim oluruz ne geri adım atarız"

Açıklamada," Başkanlığımızdayız. CHP İzmir İl Başkanımız Çağatay Güç, İl yöneticilerimiz, Balçova İlçe Başkanımız Murat Aküzüm, Karabağlar İlçe Başkanımız Volkan Gürboğa, Beydağ İlçe Başkanımız Zeki Kader ve Balçova örgütümüzle birlikte hukuka ve halkın iradesine sahip çıkmak için demokrasi nöbetimizi sürdürüyoruz. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve partimizin yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik her türlü saldırıya karşı dimdik ayaktayız. Çünkü biz gücümüzü saraylardan değil, milletten alıyoruz. Ne teslim oluruz ne geri adım atarız. Kurtuluş yok tek başına; Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!" ifadeleri kullanıldı.