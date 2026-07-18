UNESCO unvanına sahip olan Kula-Salihli Jeoparkı, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen AstroFest ile astronomi ve doğa meraklılarını buluşturdu. Üç gün boyunca sürecek festival, Kula Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla start aldı.

"Katılımcılarımız turizm elçimizdir"

Festivalin açılışında açıklamalarda bulunan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, organizasyona gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Uzay teknolojileri ve astronomi!

Festival çerçevesinde Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu, katılımcılarla buluşarak Türkiye'nin uzay ve uydu teknolojilerindeki gelişimi hakkında konuştu.

Sunumunda Türkiye'nin uydu çalışmalarının geçmişten bugüne geldiği noktaya vurgu yapan Kuzu, gözlem uyduları ile haberleşme uydularına ilişkin bilgiler aktarırken, festival boyunca teleskoplarla gökyüzü gözlemleri de düzenlenceğini açıkladı.

Bilimi deneyerek öğrendiler!

Festivalde çocuklar için hazırlanmış olan bilim atölyeleri de yoğun talep gördü. Katılımcı minikler, jeoparkın oluşumu, volkanik alanların yapısı ve volkanik patlamaların nasıl meydana geldiği hakkında deneylerle desteklenen eğitimlere katılım gösterdi.

Gökyüzü gözlemleri gece boyunca devam edecek!

Festival programı çerçevesine teleskoplarla gökyüzü gözlemleri, fotoğrafçılık etkinlikleri ve çeşitli bilimsel faaliyetler gece boyunca sürecek.