Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otoyol gişelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen denetimlerde, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 37 yıl hapis cezası olan kadın yakayı ele verdi. Aranan şahıs, işlemler sonrasında tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Jandarma uygulamasında yakalandı!
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkağaç otoyol gişelerinde yapmış oldukları rutin denetimler esnasında aranan şahıslara yönelik kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Denetim esnasında ekipler, hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen 40 yaşındaki T.A.'yı belirleyerek gözaltına aldı.
12 ayrı dosyadan 37 yıl hapis cezası bulunuyordu!
Yapılan incelemeler sonucunda T.A. hakkında 12 ayrı hırsızlık dosyasından kesinleşmiş toplam 37 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber adliyeye sevk edildi.
Tutuklandı!
Mahkemeye çıkarılan T.A., hakkında verilen karar çerçevesinde tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.