SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargıtay, milyonlarca alacaklıyı yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Kamuoyunda '3 yıl geçince senet geçersiz olur' algısını yıkan bu karara göre, zaman aşımına uğramış senetler (bono) artık 'yazılı delil başlangıcı' sayılacak. Bu sayede alacaklılar, ellerindeki eski senetlerle hala hak iddia edebilecekler.

Kambiyo Vasfını Kaybetse De 'Delil' Sayılıyor

Vadesinden itibaren 3 yıl içinde icraya konulmayan senetler 'kambiyo senedi' vasfını yitiriyor. Ancak Yargıtay, bu durumun alacağın tamamen sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı. Zaman aşımına uğramış olan bu belgeler, mahkemeler tarafından "yazılı delil başlangıcı" olarak kabul edilecek.

Genel Haciz Yolu ve Alacak Davası Kapısı Açık

Kararın detaylarına göre, alacaklılar, senet kambiyo takibine konu edilemese de, temel borç ilişkisine dayanarak genel haciz yoluyla (ilamsız takip) icra süreci başlatılabilecek. Alacaklılar, senedin temsil ettiği borç ilişkisini ispatlamak adına doğrudan alacak davası açabilecek. Kararın en çarpıcı noktası ise ispat kolaylığı sağlaması, senet içeriğinde de vurgulandığı üzere, alacaklı kişi temel alacağını tanık dahil her türlü delille ispatlama hakkına sahip olacak. Zaman aşımına uğrayan senet, burada güçlü bir yazılı başlangıç belgesi görevi görerek tanık dinletilmesinin de önünü açacak.