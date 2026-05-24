Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki mutlak butlan kavgası devam ediyor, son olarak sabah saatlerinde genel merkez binası önünde yaşanan gerginliğin arından, Özgür Özel konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulunarak, CHP’li olmayan bir takım kişiler genel merkez binasına girmeye çalıştığını iddia etti.

Özgür Özel: Saat 14’te görüşmeler yapılacaktı

Değişimciler adına Suat Özçağdaş, Murat Emir Kılıçdaroğlu’na yakın grup olarak da Mahir Polat ile Orhan Sarıbal’ın bir araya gelerek kurultay sürecini konuşacaklarını ancak bu planın sekteye uğradığını aktaran Özgür Özel, “Kemal Bey ile yapılan görüşmede ikişer isim görüşmeye katılsın diye kararlaştırdık.

Biz Suat Özçağdaş ve Murat Emir'i temsilci olarak seçtik, Kemal Bey grubu adına da Mahir Polat ile Orhan Sarıbal bugün saat 14.00'de bir araya geleceklerdi ve neler yapılabileceğini, partinin ne zaman kurultaya götürülebileceğini görüşmek için toplanacaklardı.” dedi.

“Eli silahlı kişiler Genel Merkez binasına geldiler”

Ayrıca, sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi’ne silahlı ve bıçaklı bir takım kişilerin gelmeye başladığını iddia eden Özel, bu duruma karşı koyduklarının altını çizerek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Fakat bugün sabah 07.00'den itibaren bir baktık ki Genel Merkezimizin önüne birtakım silahlı ve bıçaklı olduğunu tahmin ettiğimiz CHP'li olmayan insanlar gelmeye başladı. Arkadaşlarımız da elbette bu duruma karşı koymaya başladı. Bazılarının badigart olduğunu bildiğimiz bu isimlerle gençlerimizi karşı karşıya getirmemek için biz her şeyden önce arkadaşlarımızı böyle bir olaydan kurtarmaya çalışıyoruz."