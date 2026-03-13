İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından vizyoner bir proje daha hayata geçirildi. Roman topluluğu ile yerel yönetim arasındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla kurulan Roman Yurttaş Meclisi, ilk buluşmasını düzenledi. Toplantı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başkanlığında gerçekleştirilirken bu buluşma, İzmir’in yönetim anlayışında yeni bir sayfanın açılmasını sağladı.

Roman Yurttaş Meclisi’nin kurulması büyük bir beğeni toplarken, bir açıklama da CHP Konak Belediye Meclis Üyesi Tolga Küleş'ten geldi. Küleş, "Roman Yurttaş Meclisi’nin kurulması önemli bir adım!" dedi.

"Daha kapsayıcı politikaların inşa edilmesi adına büyük bir fırsattır!"

Roman Yurttaş Meclisi'nin kurulmasının toplumsal eşitlik ve temsil açısından önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Küleş, "Roman Yurttaş Meclisi’nin kurulması, sadece bir idari karar değil, toplumsal eşitlik ve temsil hakkı adına önemli bir adım. Gerçek ilerleme, sadece yönetimsel değil, toplumsal müzakerenin başladığı yerde gerçekleşir. Bu süreç, yalnızca Roman yurttaşların sesini duyurması için değil, aynı zamanda yerel demokrasinin derinleşmesi, katılımcılığın artırılması ve daha kapsayıcı politikaların inşa edilmesi adına büyük bir fırsattır.

Egoist bir bakış açısıyla bu tür adımlar küçümsenebilir, ama bizler için önemli olan, bu gibi süreçlerin gerçekten yerel yönetimlerde ve toplumsal yapıda kalıcı değişiklikler yaratabilmesidir. Temsil ve müzakere bir araya geldiğinde, ilerleme de beraberinde gelir. İzmir’de atılan bu adım, sadece şehre değil, tüm ülkeye örnek olacak bir model olabilir.

Önemli olan, bu gibi fırsatların değerini görüp, onları nasıl daha etkin hale getirebileceğimiz üzerine düşünmektir." ifadelerini kullandı.

