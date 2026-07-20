Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, İzmir’e gelerek örgütle buluştu. Partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda toplantı gerçekleştiren Gülsever’e, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Manisa İl Başkanı Engin Uzun ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Ebru Okar, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nilay Kökkılınç ve çok sayıda partili eşlik etti. Genel Başkan Gülsever, konuşmasında parti içi tartışmalar yerine sahaya ve vatandaşın sorunlarına odaklanacaklarını vurgularken, CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü de CHP'de aşağıdan yukarıya yeniden örgütlenme sürecini başlattıklarını söyledi.

Gümrükçü’ye tebrik: İzmir dokusunu toparlayacak

Konuşmasının başında CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü’yi görevi için tebrik ederek açıklamalarına başlayan Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, “İzmir dokusunu tekrar toparlayan hep belediye hem de saha çalışmalarıyla fark yaratarak alanlarda büyüyecektir” dedi.

“Genel başkanımızın parti organlarımızın seçmesiyle bana görev verildi. Zaten seçilmiş yapılardan geliyorduk, 39’uncu Olağan Kurultay’dakileri zaten seçilmiş olarak görmüyorduk” mesajıyla açıklamalarını sürdüren Gülsever, “Artık kadın kolları örgütü değil, ana kademe gibi tüm alanlarda olacağız. Sahaya indik, mevsimsel işçilerin ve bağımlılıkla mücadele eden çocukların annelerinin yanında olduk. Çok uzun zamandır CHP üzerinde bir tartışma yürütülüyor. Ast olan kişiler değil CHP’dir. CHP demokrasi demek hukuk demek eşit yurttaşlık demek. Biz CHP’yi sadece bir parti olarak değil, partimizin kurucusu ulu öner Mustafa Kemal Atatürk’ün de emaneti olarak görüyoruz” açıklamalarında bulundu.

“CHP’ye sahip çıkmak herkesin görevi”

Partinin kısırdöngü tartışmalara sürüklenmeye çalışıldığını ifade eden Gülsever, “Bizim kısırdöngü tartışmalara ihtiyacımız yok. Şu anda dar gelirle geçinen emeklerimizin, gençlerimizin sorunları var. Kadınlar öldürüldü. Mesele cumhuriyettir, cumhuriyete darbedir. CHP’ye sahip çıkmak herkesin görevidir. Pir Sultan’ın dediği gibi dönen dönsün yolundan biz dönmüyoruz. Biz tekrar ülkenin umudunun artması için mücadelemize devam edeceğiz. Sokakta hiçbir çocuğun yatağına aç girmemesi lazım. Konuşmayı bıraktık, bunun için mücadelemize devam ediyoruz. Bu bütünlüğü sağlayan ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Gümrükçü: CHP yeni bir sayfa açıyor!

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever’in İzmir’den çıkıp İzmir’de yetiştiğini ve İzmirli gibi siyaseti Türkiye’ye göstereceğini belirten İl Başkanı Gümrükçü, “Bu çatı altında parti emekçilerinin aşağıdan gelerek nasıl emek vererek yükseldiğinin örneğini İzmir ve Türkiye’ye vermek isteyen bir ekibiz. Bu partide emek veren, çaba gösteren, bu partiyi savunmak için kendini ortaya koyan herkes emeğinin karşılığını alacak. Dışarıdan, havadan, uzaydan transfer edilmiş, başka illerden başka illere gönderilmiş başkanlar olmayacak. CHP için yeni bir sayfa açıyor, aşağıdan yukarıya yeniden örgütlenmeyi başlatıyor ve CHP’yi yarınlara götürecek yeni bir mücadeleyi başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uzun: Manisa ve İzmir örgütleri iç içe çalışacak

1990’lı yıllarda CHP Gençlik Kolları’ndan başlayan serüvende CHP’de birçok kademede görev aldığının altını çizen Manisa İl Başkanı Uzun, “Manisa ve İzmir örgütlerinin iç içe çalışacağını düşünüyoruz. İzmir demokrasi ve özgürlük şehri. İzmir’in dağlarında çiçekler açmış. İzmir’in dağlarında sizin gibi çiçekler açmış. İçiniz rahat olsun, CHP’yi iktidara hep birlikte götüreceğiz” dedi.

Okar: Bu çınarı bırakmak kolay değil

“Partimiz baraj altında kaldığımızda hepimiz hüsran yaşamıştık, gidenler olmuştu ama hepsi geri geldi” mesajı veren YDK üyesi Ebru Okar, “Bu 103 yıllık çınardan bir orman yaratıldı. Bu çınarı terk etmek isteyenler var ama bu çınarı bırakmak o kadar kolay değil. 1999 yılından nasıl alnımızın akıyla çıktıysak yeniden dayanışma yolunda partimizi iktidar alternatifi olma yolunda ileriye taşıyacak ve iktidar olacağız. Kızgınlıklar, kırgınlıklar olabilir ama bu koca çınarın gölgesi hepimize yetecek ve biz bu ülkeye gölge olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kökkılınç: 30 ilçede aktif bir çalışma yürüteceğiz

“Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş köklü bir partidir” sözleriyle açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nilay Kökkılınç da “İzmir İl Kadın Kolları Başkanı sıfatıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadın politikalarının üretilmesine ve anlatımına katkı sağlamak, genel ve yerel seçimlerde parti başarısı için İzmir’deki kadın örgütlenmesi ve çalışmalarını koordine etmek üzere bu önemli görevi üstlenmiş bulunmaktayım. Bu süreçte, Cumhuriyet Halk partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız, Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz İzmir İl kadın Kolları Yönetimi Kurulu üyelerimiz, İzmir İl Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe kadın kollarımız ve tüm partililerimizle birlikte İzmir’in 30 ilçesinde aktif bir çalışma yürüteceğiz” diye konuştu.