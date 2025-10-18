Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Emine Kulak Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 39. Olağan İl Kongresi’nde yeni il başkanı belli oldu. Kongreye tek aday olarak giren İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, blok listeyle yarıştığı seçimde delegelerin oylarıyla CHP İzmir İl Başkanı seçildi.

Delegeler tek adaylı listeye oy verdi

Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede, gün boyunca süren konuşmalar ve oylamanın ardından sonuçlar açıklandı. Tek aday olarak seçime giren ve 650 delegenin 447’sinin oyunu alan Güç, il başkanlık kongresini kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün listesinde şu isimler yer aldı: