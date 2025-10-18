Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 18.10.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili karar dikkat çekti. Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait olan ve özelleştirme kapsam ve programında olan Gaziler Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan mülkiyeti Elektrik Üretim A.Ş. ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihaleyi kazanan firma belli oldu.

İhale, İzmirli Çimstone'un oldu!

İhaleyi kazanan firma İzmirli Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Anonim Ticaret Şirketi oldu. En yüksek teklifi veren Çimstone'un vermiş olduğu teklif ise 600 milyon TL olarak dikkat çekti. Çimstone firmasının sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi halinde ise 590 milyon TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Mila Enerji Anonim Şirketi'ne işletme hakkı verilecek.