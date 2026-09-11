Son Mühür/Merve Turan- İzmir siyaseti dün yine alev alevdi. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti’ye geçişi farklı tepkilere neden oldu. Foça'daki YENİ Parti İlçe Başkanlığı’nın açılışında konuşan YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel Fıçı için “Yazıklar olsun, keşke partiden istifa etseydi” sözlerini kullanmıştı. Bu sözler gündemin fitilini iyice alevlendirdi.

"Siz yapınca ‘siyasi tercih’, Saniye Hanım yapınca ‘ihanet’ mi oluyor?”

AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal Yücel'in bu sözlerine adeta ateş püskürdü. Yücel'in parti değişikliğine atıfta bulunan Ünal "Siz yapınca ‘siyasi tercih’, Saniye Hanım yapınca ‘ihanet’ mi oluyor?” sözlerini kullanarak şöyle konuştu:

“Sayın Yücel, bu sözleri söylerken gerçekten hiç mi aynaya bakmadınız? Saniye Hanım’la CHP İzmir İl Yönetiminde birlikte görev yaptınız. Onun Foça Belediye Başkan adayı gösterilmesinde sorumluluk üstlendiniz. Ardından siz de CHP’den istifa ederek başka bir partiye katıldınız. Siz yapınca ‘siyasi tercih’, Saniye Hanım yapınca ‘ihanet’ mi oluyor?”

"Kılıçdaroğlu da çıkıp için üç defa ‘Yazıklar olsun’ mu desin?"

Parti değişikli konusunun "yazıklar olsun" denilecek bir olay olduğu varsayılırsa "Kemal Kılıçdaroğlu da çıkıp CHP’den ayrılan ve Yeni Parti’ye katılan sizin için üç defa ‘Yazıklar olsun’ mu desin?" diyen Ünal sözlerine şöyle devam etti:

"Sizin kendinize hak gördüğünüz siyasi tercihi başka bir siyasetçiye çok görmeniz nasıl bir anlayıştır?”

"Sizi rahatsız eden parti değiştirmesi değil, AK Parti’yi tercih etmesi”

Aslında rahatsız olunan konunun AK Parti'nin tercih edildiği vurgusunu yapan Ünal şunları söyledi:

“Sizin parti değiştirmeniz demokratik bir haksa, Sayın Saniye Bora Fıçı’nın tercihi neden ‘yazıklar olsun’ denilecek bir davranış olsun? Buradaki tek fark şudur: Siz CHP’den ayrılıp Yeni Parti’ye geçtiniz; Saniye Hanım ise milletimize hizmet etmek amacıyla AK Parti ailesine katıldı. Anlaşılan sizi rahatsız eden parti değiştirmesi değil, AK Parti’yi tercih etmesidir.”

"Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!”

Birlikte siyaset yaptığı ancak sonrasında kendi iradesi ile aldığı karar sebebiyle hakaret edilmesi 'siyasi hazımsılık' olarak nitelendiren Ünal sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“AK Parti; ülkesine, milletine ve yaşadığı kente hizmet etmek isteyen herkesi kucaklayan büyük bir siyasi ailedir. Sayın Yücel, üç defa ‘Yazıklar olsun’ diyeceğinize, bir defa da kendi siyasi yolculuğunuza bakın.

Size açıkça soruyorum: Siz CHP’den ayrılınca demokrasi, Saniye Hanım AK Parti’ye katılınca ihanet öyle mi?

Asıl size yazıklar olsun!

Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!”