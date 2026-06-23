Gaziemir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “İklim Krizinde Hava” konusunu ele alan Afiş Yarışması Sergisi kapılarını ziyaretçilere açmış oldu. Çocuklar tarafından hazırlanan eserlerin bulunduğu sergide, iklim krizi ve temiz havanın çnemine dikkat çekildi.

İklim krizine afişlerle dikkat çektiler!

Gaziemir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen “İklim Krizinde Hava” konulu Afiş Yarışması çerçevesinde hazırlanmış olan eserler sergiye sunuldu. Yarışmaya katılım gösteren çocukların hayal gücü ve emeklerini ifade ettiği çalışmalar, çevre sorunlarına yönelik farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Başkan Işık'tan tebrik!

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, serginin açılışında yarışmaya katılan tüm çocukları ve dereceye giren eser sahiplerini tebrik etti. Çocukların çevre bilinciyle hazırlamış oldukları eserlerin geleceğe dair umut vaat ettiğini ifade eden Işık, iklim krizine karşı toplumsal farkındalığın yükseltilmesinin önemine vurgu yaptı.

2 Temmuz’a kadar açık kalacak!

Vatandaşların yoğun talep göstereceği düşünülen sergi, 2 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'a kadar ziyarete açık olacak.