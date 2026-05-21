Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38’inci Olağan Genel Kurultay’a ilişkin açılan dava siyasetin gündemine oturdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ıncı Hukuk Dairesi’nin hem 38’inci olağan genel kurultay hem de 21’inci olağanüstü kurultay hakkında mutlak butlan kararı verilmesi parti örgütlerinde hareketliliğe neden oldu. Kararın ardından ilk adım CHP İl Başkanlıklarından geldi.

CHP İzmir İl Başkanlığı gelişmelerin ardından olağanüstü toplanma kararı aldı. İl Başkanı Çağatay Güç’ün çağrısıyla il yönetimi parti binasında bir araya gelmeye devam ediyor. CHP İzmir örgütünün ‘b planı’ üzerinden değerlendirmelerde bulunacağı ifade ediliyor.

CHP İzmir örgütü akın akın il binasına yöneldi

Kararın ardından yalnızca il yönetimi değil, ilçe örgütleri de harekete geçti. İlçe başkanları örgüte olağanüstü toplanma çağrısı yapıldığı öğrenilirken, özellikle Konak İlçe Örgütü, il başkanlığı binasına geldi. Parti binasında yoğunluk yaşanırken, çok sayıda partili, meclis üyesi, yönetici gelişmeleri yakından takip etmek için il başkanlığında bekleyişini sürdürüyor. Belediye başkanlarından ise Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay geldi.

CHP İzmir İl Başkanlığı önünde hareketlilik sürerken, farklı ilçelerden partililer akın akın parti binasına geldiği görüldü.

Tugay Avrupa seyahatini yarıda kesti, yarın dönüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise 3 günlük program için İtalya'ya gitmişti. Tugay programı yarıda keserek, yarın sabah saat 08:00'de kente döneceği öğrenildi.