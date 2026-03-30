Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2025 yılı işgücü istatistiklerini mercek altına alarak, rakamların arkasında yatan trajik tabloyu kamuoyuyla paylaştı. Verilerin yüzeysel bir bakışla sınırlı bir iyileşme sinyali verdiğini ancak detayların derinleşen bir yoksulluğu işaret ettiğini savunan Kılıç, işgücüne katılmayanların oranındaki düşüşün bir refah göstergesi olmadığını vurguladı. 2021-2025 döneminde bu oranda yaşanan yüzde 0,4’lük sembolik gerilemenin bir gelişim değil, halkın geçim derdiyle hayatta kalma çabası olduğunu ifade eden Kılıç, asıl değişimin insanların neden çalışmak zorunda kaldığında gizli olduğunu belirtti.

Emeklilik hayali geçim derdine yenildi: Milyonlarca emekli iş sahasına döndü

Milletvekili Kılıç’ın analizinde en dikkat çekici noktalardan birini, emekli vatandaşların durumu oluşturdu. 2021 yılında emeklilik nedeniyle iş hayatından çekilen kişi sayısı yaklaşık 5 milyonken, 2025’te bu rakamın 3,8 milyona gerilediğine dikkat çeken Kılıç, emekli sayısındaki artışa rağmen çalışmayan emekli sayısının düşmesini "ekonomik zorunluluk" olarak nitelendirdi. Emekli aylıklarının insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürmekten çok uzak kaldığını belirten CHP’li vekil, milyonlarca emeklinin dinlenmek yerine geçinebilmek için yeniden işgücü piyasasına girmesinin bir tercih değil, bir mecburiyet olduğunu savundu.

Hayat pahalılığı kadınları ve gençleri eğitimden koparıyor

İşgücü piyasasındaki dönüşümün sadece emeklilerle sınırlı olmadığını, ev işleriyle meşgul olan kadınların ve eğitim sürecindeki gençlerin de bu kıskaca girdiğini belirten Sevda Erdan Kılıç, bu kitlelerin işgücüne yönelmesinin temelinde artan maliyetlerin yattığını ifade etti. Kadınların ve gençlerin ekonomik kriz nedeniyle çalışmak zorunda kaldığını ancak piyasada yeterli ve güvenceli istihdam alanlarının yaratılmadığını söyleyen Kılıç, bu tablonun toplumsal bir yoksullaşmaya işaret ettiğini vurguladı. Gençlerin eğitimden koparak çalışma hayatına yönelmesini ise bir ülkenin geleceğinden verilen en büyük ödün olarak tanımladı.

2,6 milyon vatandaş iş aramaktan vazgeçti: Umutsuzluk resmi işsizliği yakaladı

İstatistiklerdeki en sarsıcı verinin "iş bulma ümidi olmayanlar" kategorisindeki devasa artış olduğunu dile getiren Kılıç, bu sayının 1,6 milyondan 2,6 milyona yükseldiğini hatırlattı. Bu rakamın neredeyse resmi işsiz sayısına ulaştığını belirten İzmir Milletvekili, milyonlarca insanın daha yolun başında pes etmesinin mevcut ekonomik düzenin bir iflası olduğunu savundu. Bu tablonun sadece işsizlik rakamlarını değil, toplumun geleceğe duyduğu inancı ve umudu da yok eden bir ekonomik işleyişin sonucu olduğunu dile getirdi.

"İnsanca yaşam odaklı bir ekonomik düzen şart"

Açıklamasını sert bir uyarıyla noktalayan Av. Sevda Erdan Kılıç, Türkiye’de insanların artık daha iyi bir hayat standartı için değil, yalnızca karnını doyurabilmek ve ayakta kalabilmek için ter döktüğünü ifade etti. Emeklilerin çalışmak zorunda kalmasını bir "çöküş", kadınların mecburiyetten iş aramasını "yoksullaşma" ve gençlerin okuldan kopmasını "gelecek kaybı" olarak nitelendiren Kılıç, Türkiye’nin ihtiyacının insanları kölece çalışmaya zorlayan değil, onurlu bir yaşamı mümkün kılan yeni bir ekonomik model olduğunu sözlerine ekledi.