Son Mühür/ Emine Kulak - CHP İzmir İl Kongresi gerilim dolu anlara sahne oldu. Kongrede önce Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkan adayı Çağatay Güç, konuşma yaptığı sırada fenalaşarak baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası Güç’ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan bu olay üzerine kongreye kısa süreli ara verildi.

GERİLİM DOLU KONGRE

Güç’ün fenalaşmasının ardından salonda bir başka gerginlik daha yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanına yaklaşan bir kişi, yüksek sesle, “Bir gün görüşeceğiz, beni ekmeğimden ettin. Benim adım Bülent Gerçek!” diyerek tepki gösterdi. Kısa süreli paniğe neden olan olayda, söz konusu kişi güvenlik görevlileri tarafından salondan uzaklaştırıldı.

Yaşanan bu iki olay, kongre atmosferini bir süreliğine gererken, parti yöneticileri ve delegeler ortamın sakinleşmesi için çaba gösterdi