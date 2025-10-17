Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Emine Kulak Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkan adayı Çağatay Güç, konuşma yaptığı esnada fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Güç’ün durumu şu an belirsizlik içerirken, sağlık görevliler Güç’e olay yerinde müdahale ettiği ve başkanın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Öte yandan gerçekleşen kongreye 1 saat ara verildi.

“BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ” MESAJIYLA YENİDEN KÜRSÜYE DÖNDÜ

Sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından Güç yeniden salona dönerek kürsüye çıktı ve partililere seslendi. Yaşadığı rahatsızlığın nedenini yoğun stres ve gün boyunca yemek yememesine bağlayan Güç, şu ifadeleri kullandı:

"Gün içinde yemek yiyemedim. İçimde oluşan strestle ile böyle bir şey yaşadım. Ailemi üzdüğüm için özür dilerim. Birbirinizi kırmayın, sevin. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız. Herkesin hataları, küçük yanlışları var. Biz ailemize güvenmeliyiz. Hep beraber çalışacağız ve başaracağız.”