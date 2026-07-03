Türkiye genelinde anne ve bebeklerin ihtiyaçlarına yönelik 11 büyük mağazası olan BabyMall, piyasadaki mali sıkıntıları aşmak için hukuki bir eşiğe girdi.

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusu üzerine 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi. Bu kararla birlikte, markanın nakit akışını düzeltmesi ve borçlarını yapılandırması için zaman kazanması hedefleniyor.

İcra takipleri durduruldu

Mahkemenin aldığı bu karar, hem Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. firmasını hem de şirketin kurucusu Ahmet Özelcan’ı kapsıyor. Geçici mühlet süresince şirketi rahatlatacak en önemli gelişme icra takipleriyle ilgili oldu.

Alınan kararla beraber, BabyMall karşı yürütülen tüm icra takipleri durduruldu. Ayrıca alacaklıların şirket hakkında yeni bir icra takibi başlatması da geçici olarak tamamen yasaklandı.

Şirketin yönetimi mercek altında

Sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi, şirketin varlıklarının korunması ve alacaklıların haklarının gasp edilmemesi için mahkeme kapsamlı tedbirler aldı.

BabyMall yönetiminin bu süreçte atacağı her önemli ve finansal adım, mahkeme tarafından atanan geçici konkordato komiseri kurulunun onayına bağlandı.

Şirketin mali ve idari operasyonlarını denetleyecek bu kurulda hukukçu Sinan Yazıcı, mali müşavir Naci Alkan ve işletmeci Turan Erol bulunuyor.

Piyasalardaki etkileri de belli oldu

Kararın finansal piyasalardaki etkileri de belli oldu. Bu 3 aylık süreçte vadesi gelen ve bankaya sunulan ancak şirketin kasasında karşılığı olmayan BabyMall çeklerine piyasada ticari sicili bitiren "karşılıksızdır" kaşesi vurulmayacak. Bankalar bu çeklerin arkasına "konkordato tedbiri" şerhi düşmek zorunda olacak.

Diğer yandan, rehinli alacaklılarşirket hakkında takip başlatılabilecek olsa da, geçici mühlet süresince rehinli malların satışı gerçekleşemeyecek. Böylece şirketin ticari faaliyetini devam ettirdiği araç, gereç veya mülklerin elden çıkması engellenmiş oldu.

Alacaklılar için 7 günlük itiraz süresi başladı

Mahkeme yalnızca borçlu şirketi korumakla kalmadı, alacaklı taraflara da yasal bir hak tanıdı. BabyMall’dan alacağı olan kişi ya da kurumlar, kararın resmen ilan edilmesinin ardından 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek konkordato talebine itiraz edebilecek.

Alacaklılar, şirketin aslında konkordato şartlarını taşımadığını ya da kötü niyetli olduğunu öne sürerlerse, delilleriyle birlikte talebin reddedilmesini isteyebilecekler.

Duruşma 29 Eylül 2026'da

Markanın asıl kaderi 29 Eylül 2026 tarihindeki duruşmada belli olacak. Mahkeme o günkü oturumda, BabyMall için daha uzun vadeli ve bağlayıcı olan kesin mühlet talebini karara bağlayacak. BabyMall’un 30 milyon lira ödenmiş sermayesi ve 80 milyon liralık kayıtlı sermaye tavanı bulunuyor.