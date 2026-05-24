Ankara Valiliği, CHP Genel Merkezi’ndeki tahliye sürecine ilişkin beklenen adımı attı. Mahkeme kararının derhal uygulanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne resmi talimat verildiğini duyurdu.

Süreç nasıl ilerledi?

Yaşanan hukuki gelişmelerin sonrasında, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu tarafı, sürecin işletilmesi için harekete geçti.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, mevcut durumun mahkeme kararıyla uyuşmadığını ifade ederek emniyete resmi bir başvuruda bulundu.

Çelik, yaptığı başvuruda mahkeme kararının bir an önce yerine getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Parti binasının yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Valilikten talimat

Talimatı Valilik tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada, avukat Celal Çelik’in sunduğu dilekçenin dikkate alındığı ifade edildi.

Söz konusu mahkeme kararının icrası noktasında herhangi bir aksaklığa izin verilmemesi için emniyet birimlerinin görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamanın sonunda şu net ifade yer aldı: "Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir."