Son Mühür- Ekmeleddin İhsanoğlu, Muharrem İnce ve son olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin adayı olarak girdiği cumhurbaşkanlığı yarışında muhalif kanat kaybeden taraf olmaktan kurtulamamıştı.

Asal Araştırma, 6-14 Haziran tarihleri arasında 26 ilde iki bin kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirdiği çalışmada, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun sorusuna cevap arandı.

Yavaş'tan İmamoğlu ve Özel'e fark...



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sıfatını kazanmasının ardından tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dışında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'de kalıp kalmayacağı üzerine papatya falı açılmaya devam edilen Özgür Özel, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı anketinde öne çıkan isimler oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Genel Merkezi'ne mesafeli duran ancak Özgür Özel'in kuracağı düşünülen yeni partisine katılıp katılmayacağı konusunda renk vermeyen Mansur Yavaş, Asal Araştırma'nın çalışmasında öne çıkan isim olmayı başarmış görünüyor.

Özgür Özel üçüncü sırada...



Yavaş'ın yüzde 26'yla ilk sırada yer aldığı cumhurbaşkanı adaylığı anketinde listenin ikinci sırasında Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu yüzde 16.5'lik oy oranıyla yer alıyor.

CHP'deki parti içi iktidar mücadelesinin parçası olan ve Metropoll'ün son araştırmasında kuracağı söylenen partinin oyunun yüzde 30'ları aştığı görülen Özgür Özel, yüzde 7.2 gibi düşük bir oy oranıyla Yavaş ve İmamoğlu'nun ardından geliyor.

Araştırmada, butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına destek verenlerin oranının yüzde 3.2'de kaldığı görüldü.



Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı sizce kim olmalı?

▪️Mansur Yavaş :%26.0

▪️Ekrem İmamoğlu :%16.5

▪️Özgür Özel:%7.2

▪️Selahattin Demirtaş :%4.6

▪️Kemal Kılıçdaroğlu:%3.2

▪️Müsavat Dervişoğlu:%2.4

▪️Ümit Özdağ:%2.0

▪️Fatih Erbakan:%2.0

▪️Yavuz Ağıralioğlu:%1.8

▪️Muharrem İnce :%1.4

▪️Diğer:%6.6

▪️Fikrim yok/Cevap yok:%26.3