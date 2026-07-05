Son Mühür- Teknoloji dünyası Apple’ın Hindistan’daki tedarikçisi Tata Electronics’e yönelik bir siber saldırı sonucu ciddi bir veri sızıntısı olduğuna dair iddialarla çalkalanıyor.

Çin'e olan bağımlılığını azaltmak için Hindistan yatırımlarına ağırlık veren dev şirket için, bu kadar büyük bir veri sızıntısıyla ilk kez karşı karşıya kaldığı yorumları yapılıyor.

Türkiye'de Çin konusunda en yetkili uzmanlardan biri olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Nurettin Akçay, Apple'ın başına gelen veri sızıntısının büyüklüğüne dikkat çekti.

Çin yerine Hindistan...



Apple yıllardır Çin’de olmasına rağmen tek bir sızıntı olmamıştı. Ama sözde riskleri dağıtmak için bir kaç yıldır Hindistan’da operasyonlarını yürütüyordular'' hatırlatmasında bulunan Akçay,

''Ne mi oldu? Hintliler IPhone 18’e ait tüm verileri sızdırmışlar. Ama öyle ufak bir sızıntı gibi düşünmeyin. Bildiğiniz her şeyi sızdırmışlar. Tata gruptan gerçekleşen sızıntıda, iPhone 18 Pro’nun 630 GB’lık çekirdek verisini (tedarikçi isimleri, taban fiyatlar, tam mühendislik çizimleri dahil) direkt dark web’e yüklemişler.

Tam 200 bin dosya paylaşılmış...



Eskiden en fazla Foxconn’da işçiler birkaç bulanık kasa fotoğrafı paylaşırdı. Hintliler resmen iPhone 18’in DNA’sını paylaşmışlar. Şaka gibi ama 200 bin dosya paylaşılmış.

Öyle büyük bir sızıntı ki bu bilgilerle Huawei’nin bile iPhone 18’i bir kaç güne piyasaya sürebileceği esprileri dahi yapılıyor.

Apple de-risk istiyordu fakat Hindistan riskin ta kendisini olmuş'' değerlendirmesinde bulundu.

Tata Electronics’ten 630 GB+ veri çalınmasının ardından yaklaşık 200 bin dosyanın dark web’e yüklendiği belirtiliyor.