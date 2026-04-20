Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in en çok konuşulan alanlarından Çeşme Aya Yorgi Koyu’nda gerilim sürüyor. Daha önce defaatle yargı engeline sıkışan imar planları, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yeni bir adımla yeniden gündeme geldi.

Doğal dokusuyla bilinen alan, yeniden imarlaşma ve koruma dengesi kapsamında belirsizlik içeren bir süreçte.

Tekrar askı sürecine alındı

Çeşme’nin Dalyan ve Sakarya mahallelerini barındıran Aya Yorgi mevkii için oluşturulan düzenlemeler, bugüne dek adeta yargı süreciyle karşı karşıya kaldı.

Şehir Plancıları Odası, Çeşme Belediyesi ve çevre derneklerinden gelen davalar sebebiyle mahkeme, bölgenin doğal sit statüsünün altını çizerek planları iki kez iptal etmişti.

Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "rezerv alan" bildirdiği yaklaşık 36 hektarlık alan için düzenlenen yeni planları onaylayarak askı sürecine alındı.

393 konut yapılması planlanıyor

Güncellenen planın dikkat çeken noktası alana sağlanmak istenen yapılaşma oranı. Genel itibarıyla 196 bin metrekarelik bir alan yerleşim alanı için ayrıldı. Plan notlarına göre:

Alana yaklaşık olarak 150 metrekarelik alana 393 konut yapılması planlanıyor. Yapılaşma izni, bölgenin mevcut yapıyı korumak için en fazla 2 kat ile sınırlı tutuldu. Konutların ayrıca ticaret, turizm ve belediye hizmet alanları da plan kapsamında yer aldı.

Daha önce neden iptal edilmişti?

İzmir 5. İdare Mahkemesi, geçen süreçte verdiği iptal kararında net bir tavır ortaya koymuştu. Mahkeme, alanın "doğal sit" statüsüne sahip olduğunu ve mevcut yapının korunması gerektiğini söyleyerek, yapılaşmanın şehircilik kurallarına ve üst ölçekli planlara uymadığına karar vermişti.