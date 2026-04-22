Son Mühür/ Beste Temel- Genç girişimci Simay Evgin, Alaçatı’da kendi bahçelerinden topladığı zeytinleri "Aleysim" adıyla markalaştırdı.

Bu yıl 15. kez düzenlenen Uluslararası Alaçatı Festivali’nde de gastronomi etkinliklerine sponsor oldu kendisi. Festivaldeki yemek yarışmalarında şefler tüm tariflerini bu yerel üretim zeytinyağıyla hazırlıyorlar.

25 yaşında genç ve başarılı bir girişimci oldu

Simay Evgin henüz 25 yaşında. Kendi topraklarından aldığı verimi markaya dönüştürerek hem bölgeye katkı sağlıyor hem de yerel üretimi canlandırıyor. Festivalde yer almak onun için büyük bir onur kaynağı olmuş. Aleysim markasının bu kadar kısa sürede ilgi görmesi de zaten ne kadar doğru bir yolda olduğunun kanıtı gibi.

Sahne sanatları mezunu ama..

Aslında Simay Evgin Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü mezunu. Yani eğitim aldığı alandan çok daha farklı bir kulvarda girişimcilikte ilerliyor. Zeytinyağında en yüksek kaliteyi yakalamak için erken hasat ve soğuk sıkım yöntemini tercih etmiş. "Aleysim olarak amacımız Alaçatı’nın saflığını doğrudan sofralara ulaştırmak" diyor Evgin.

Üretimden satışa her adımda yer alıyor

Zeytinlerin işlenmesinden kalite kontrolüne kadar her süreçle yakından ilgileniyorlar. Ürünler şu an hem markanın kendi butik otelinde hem de internetteki satış kanallarında alıcı buluyor. Ayrıca e-ticaret siteleri üzerinden de Türkiye’nin her yerine gönderim yapıyorlar.

Otelde konaklayanlara deneyim fırsatı

'Aleysim Alaçatı' adındaki butik otelinde misafirlere ürünleri deneme şansı da sunuyorlar. Simay Evgin’in hedefi yerel bir değeri çok daha geniş kitlelere tanıtmak. Gastronomi dünyasından ve şeflerden gelen olumlu geri dönüşler markanın Alaçatı kültürünü temsil etme konusunda ne kadar başarılı olduğunu zaten gösteriyor.

