Son Mühür/ Emine Kulak- Çeşme’de planlanan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi projesi, kamuoyundan gelen itirazlar sonrası Danıştay tarafından iptal edilmişti. Ancak projenin daha küçük ölçekli olarak yeniden gündeme geleceği yönündeki söylentiler kentte tartışmalara yol açtı.

TUGAY: ÇEŞME’NİN TURİZM YATIRIMI ALMASINA KARŞI DEĞİLİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu anda projeyle ilgili kendisine resmi bir bilgi ulaşmadığını belirtti.

Tugay, “Çeşme’nin turizm yatırımı almasına karşı değiliz, ancak bunun doğru ve sürdürülebilir bir şekilde yapılması şart. Yarımada’nın doğal kaynaklarını koruyacak, çevreye zarar vermeyecek ve altyapı ile ulaşım açısından planlaması eksiksiz bir projeye destek verebiliriz” dedi. Başkan, önüne gelen resmi bir öneri olmadığı için detaylı yorum yapmanın mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.