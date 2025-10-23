Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de siyasi hareketlilik devam ederken, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevine başladı. Mazbatasını aldıktan sonra CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç ve Meclis Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile birlikte Güç’ü CHP İzmir İl Binası’nda ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

TUGAY: “TAZE BİR SOLUK, BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ OLACAK”

Başkan Tugay ziyarette yaptığı konuşmada, “Çağatay Güç başkanımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletmek için buradayız. Partimiz hepimiz için çok değerli ve önümüzde zorlu günler var. Bu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket etmek büyük önem taşıyor. Çağatay Başkan, bir buçuk yıl süren çalışma dönemimizde yapıcı kişiliğiyle tanındı. Yeni yönetim, partimize taze bir soluk ve birleştirici güç getirecektir. Geleceğe umutla bakıyoruz, mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi.

GÜÇ: “TAM KADRO, MOTİVASYONLA ÇALIŞACAĞIZ”

Yeni il başkanı Çağatay Güç ise, “Cemil Tugay, Levent Yıldır ve Altan İnanç’a ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde birlikte uyum içinde çalışmayı dört gözle bekliyorum. Partimiz için önümüzdeki üç yıl boyunca tüm enerjimizi ve motivasyonumuzu ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.