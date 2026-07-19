Son Mühür - Çeşme Belediye Başkanlığı, mülkiyeti kendisine ait olan 5 adet arsayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Alaçatı, Sakarya ve Ilıca mahallelerinde bulunan taşınmazların toplam muhammen bedeli 148 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Katma Değer Vergisi’nden (KDV) muaf olarak gerçekleştirilecek olan satış ihaleleri, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası Sergi Salonu'nda Encümen huzurunda yapılacak.

Ayrıntılar belli oldu

Satışa sunulan taşınmazların ikisi Alaçatı Mahallesi Dikencik Mevkii'nde, ikisi Sakarya Mahallesi Kalkandere Mevkii'nde, en yüksek bedelli olanı ise Ilıca Mahallesi Punta Mevkii'nde yer alıyor. Büyüklükleri 587 metrekare ile 726 metrekare arasında değişen arsaların tamamı konut alanı imarına sahip olup ayrık nizamda iki bağımsız bölüm yapılmasına imkan tanıyor. Arsalar için belirlenen muhammen bedeller 25 milyon TL ile 35 milyon TL arasında değişirken, isteklilerin ihaleye katılabilmek için 750 bin TL ile 1 milyon 50-bin TL arasında değişen geçici teminat bedellerini yatırmaları gerekiyor.

İhaleye katılım şartları ve ödeme koşulları

İhaleye katılmak isteyenlerin Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 10 bin TL ücret karşılığında şartname satın alması zorunlu tutuluyor. İsteklilerin kimlik, ikametgah, teminat makbuzu ve belediyeden alınacak borcu yoktur yazısı gibi belgeleri hazırlayarak ihale saatine kadar komisyona teslim etmesi gerekiyor. İhaleyi kazanan alıcılar, taşınmazın satış bedelini ihale onayının kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödeyecek. Ayrıca tapu alım-satım masrafları dahil doğacak tüm vergi, resim ve harçlar da alıcıya ait olacak.