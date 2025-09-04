Çakabey Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda, 2016'dan bu yana yönetimde olan ve son bir yıldır başkanlık görevini yürüten Faik Çağlayık, yaptığı konuşmada başta belediye ve eski yöneticiler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti ve yeni yönetime başarılar diledi. Faik Çağlayık'ın başkanlığındaki geçmiş dönem yönetimi, oy birliğiyle ibra edildi.

"Hedefimiz Kulübü Eski Parlak Günlerine Döndürmek"

Tek listeyle yapılan seçimde başkan seçilen Mehmet Sarısaç, görevi kabul etme nedenini açıkladı. Çeşme Belediyespor'un kendisi için "marka değeri çok yüksek bir kulüp" olduğunu vurgulayan Sarısaç, kulübün kayyuma kalmaması adına bu sorumluluğu üstlendiğini ifade etti.

Sarısaç, yeni yönetimin hedeflerini ise şu sözlerle anlattı: "Hedefimiz kulübümüzü eski parlak günlerine döndürmek ve sportif başarılarla taçlandırmak. Bu yalnızca yönetimin değil, hepimizin ortak sorumluluğu." Kendi yoğunluğuna rağmen görevi bir zorunluluk olarak kabul ettiğini belirten Sarısaç, herkesin bu kulübe destek olması çağrısında bulundu.

Yeni yönetim kurulunda Mehmet Sarısaç'ın yanı sıra Arif Çilek, Mehmet Taylan, Bülent Örk, Ali Tunar, Mehmet Dinçel, Yusuf Ekmekçioğlu, Yıldıray Sönmez, Mehmet Bahçevan, Süreyya Ayhan ve Mehmet Bilgiç gibi isimler yer aldı.