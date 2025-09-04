Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Çim Konserleri tüm hızıyla sürüyor. Fuarın altıncı gününde pop müziğin öne çıkan isimlerinden Derya Uluğ, sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Çim Konserleri’nde Derya Uluğ rüzgarı

Konser, fuar alanını dolduran binlerce müzikseverin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İki saat süren performansta Uluğ, “Nefes”, “Okyanus”, “Canavar” ve “Yansıma” gibi hitlerini seslendirerek hayranlarıyla buluştu. Sahneden duygularını paylaşan sanatçı, “Bu akşam memleketimde sahnedeyim. Çocukken geldiğim, konserleri izlediğim fuarda şimdi sizlerle birlikteyim. Sanki yan yana oturuyormuşuz gibi şarkılar söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplumsal Mesajlar dikkat çekti

Uluğ, yalnızca eğlence değil, toplumsal konulara da dikkat çekti. “Sana Çıkıyor Yollar” şarkısı sırasında kadın cinayetleri, şiddet, çocuk istismarı ve Gazze’de yaşanan insani krizlere vurgu yaparak önemli bir mesaj verdi. Ancak bu yaklaşım, izleyiciler arasında tartışma konusu oldu. Konser ortasında bu tür ağır konuların gündeme gelmesi, “Şimdi sırası mı?” sorularını beraberinde getirdi.

Şarkı seçiminin de yanlış olduğunu söyleyen dinleyiciler, şarkı sırasında bu tür söylemlerin uygun olmadığını, eğer sosyal farkındalık yaratmak isteniyorsa bunu konserin kapanış bölümünde yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, yaşanan üzüntü sonrasının hemen dans etmenin doğru olmadığı dile getirildi.

Sahnede aşk

Gecenin en özel anı, Derya Uluğ’un sahneye sevgilisi Asil Gök’ü davet etmesiyle yaşandı. İkili, “Yansıma” şarkısını birlikte seslendirerek fuar alanındaki binlerce kişiye unutulmaz bir an yaşattı. Seyircilerin büyük coşkuyla eşlik ettiği düet, gecenin en çok alkış alan performansı oldu. Asil Gök, solo olarak seslendirdiği “Tuana” şarkısıyla da izleyicilerden büyük beğeni topladı.