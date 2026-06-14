Dünya Kupası'nda grup maçları nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. E, F, G ve H gruplarında sahne alacak karşılaşmalar, turnuvadaki son durum açısından büyük önem taşıyor. Dünyanın dört bir yanından futbolseverler ekran başındaki yerini alırken, taraftarlar "Bugün kimin maçı var?", "Dünya Kupası maçları hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Dev turnuvada heyecan dozunu artıracak karşılaşmaların başlama saatleri ve gruplardaki eşleşmeler netleşti.

15 HAZİRAN DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMINDA HANGİ MAÇLAR VAR?

Grup aşamasının heyecan dolu gününde futbolseverleri dört kritik mücadele bekliyor. image_28bb67.png dosyasında yer alan bilgilere göre, E Grubu'nda Fildişi Sahili ile Ekvador karşı karşıya gelirken, F Grubu'nda İsveç ile Tunus sahaya çıkıyor. H Grubu'nda turnuvanın güçlü ekiplerinden İspanya, Yeşil Burun Adaları ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. G Grubu'ndaki diğer zorlu randevuda ise Belçika ile Mısır karşı karşıya geliyor.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Günün açılış mücadelesinde Fildişi Sahili ile Ekvador, saat 02:00'de yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Hemen ardından F Grubu'ndaki İsveç - Tunus karşılaşması saat 05:00'te başlıyor. Akşam seansında futbol heyecanı saat 19:00'da oynanacak İspanya - Yeşil Burun Adaları maçıyla devam ediyor. Günün kapanışını ise saat 22:00'de başlayacak olan Belçika - Mısır mücadelesi yapıyor.