2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkan Türkiye, Avustralya karşısında şanssız bir yenilgi aldı. Milliler bugün oynanan maçta 2-0 mağlup oldu. Milyonlarca vatandaş ise D Grubu'nda oynanacak Paraguay maçının ayrıntılarını merak ediyor.

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki ikinci randevusu olan Paraguay maçı 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile saat 6.00'da başlayacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından izleyebilecek.

BİZİM ÇOCUKLARIN ÜÇÜNCÜ MAÇI: TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN?

Grup aşamasındaki üçüncü ve son karşılaşma ise turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile olacak. Türkiye - ABD maçı 26 Haziran 2026 Cuma günü sahne alacak. Ay-yıldızlıların gruptaki kaderini ilan edecek bu nefes kesecek müsabaka, Türkiye saati ile sabaha karşı 05.00'te başlayacak.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA, FREKANS BİLGİLERİ NELER?

2026 FIFA Dünya Kupası için frekans bilgileri açıklandı. Uydu üzerinden maçı izlemek isteyen vatandaşların kurulum ayarı yapması gerekiyor. Maçları uydu üzerinden izlemek isteyen vatandaşlar için frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000