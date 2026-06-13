A Milli Takım'da maç öncesi en çok merak edilen konuların başında Kenan Yıldız'ın son durumu geliyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, genç yıldızın fiziksel durumunun yakından takip edildiğini belirtirken, mevcut şartlarda karşılaşmaya ilk 11'de başlamasının düşük ihtimal olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Türkiye avantaj peşinde

Türkiye'nin ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte yer aldığı D Grubu'nda oynayacağı ilk maç, turnuvanın geri kalanı açısından kritik bir öneme sahip. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası macerasına üç puanla başlayarak hem özgüven kazanmayı hem de üst tur hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj yakalamayı amaçlıyor.

Arda Güler'in performansı merak konusu

Milli takımın hücumdaki en büyük silahlarından biri olarak gösterilen Arda Güler'in ortaya koyacağı performans futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Real Madrid'de başarılı bir sezon geçiren genç yıldızın, Dünya Kupası sahnesinde de takımına liderlik ederek hücum hattında belirleyici rol üstlenmesi bekleniyor.