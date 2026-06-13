Son Mühür - A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile kozlarını paylaşacak. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 07.00'de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, böylece 24 yıl aranın ardından yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkmanın heyecanını yaşayacak.
Muhtemel 11'ler belli oldu
Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Irvine, Velupillay, Toure.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu.
Kenan Yıldız oynayacak mı?
A Milli Takım'da maç öncesi en çok merak edilen konuların başında Kenan Yıldız'ın son durumu geliyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, genç yıldızın fiziksel durumunun yakından takip edildiğini belirtirken, mevcut şartlarda karşılaşmaya ilk 11'de başlamasının düşük ihtimal olarak değerlendirildiği öğrenildi.
Türkiye avantaj peşinde
Türkiye'nin ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte yer aldığı D Grubu'nda oynayacağı ilk maç, turnuvanın geri kalanı açısından kritik bir öneme sahip. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası macerasına üç puanla başlayarak hem özgüven kazanmayı hem de üst tur hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj yakalamayı amaçlıyor.
Arda Güler'in performansı merak konusu
Milli takımın hücumdaki en büyük silahlarından biri olarak gösterilen Arda Güler'in ortaya koyacağı performans futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Real Madrid'de başarılı bir sezon geçiren genç yıldızın, Dünya Kupası sahnesinde de takımına liderlik ederek hücum hattında belirleyici rol üstlenmesi bekleniyor.