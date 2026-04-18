Son Mühür / Osman Günden - AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşananlara ve Başkan Cemil Tugay’ın eleştirilerine yanıt verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet raporu görüşmeleri sırasında Cumhur İttifakı grubuna söz hakkı verilmeden raporun oylamaya sunulması tartışmalara yol açmış; tartışma yer yer arbedeye dönüşmüştü. Başkan Cemil Tugay’ı gerçekleri çarpıtmakla ve algı siyaseti yapmakla suçlayan AK Partili Şebnem Bursalı, “Cemil Tugay, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yine gerçekleri çarpıtarak partimize ve milletvekillerimize saldırmayı tercih etmiştir” dedi.

“Tugay, önce kendi yönetiminin karnesine baksın”

“Gerçek şu ki; İzmir’in yıllardır çözülemeyen sorunlarının sorumluluğunu üstlenmek yerine, yalanlarla ve algı oyunlarıyla gündem değiştirme çabasına artık kimse prim vermemektedir. Sayın Tugay, önce kendi yönetiminin karnesine baksın!” sözleriyle açıklamalarını sürdüren AK Partili vekil Bursalı, “İzmir’in trafik sorunu ortada, altyapı ortada, hizmet ortada… Gerçekleri çarpıtmak, İzmir’e hizmet etmez. Biz buradayız, İzmir için çalışıyoruz ve kimseye yalan siyaset yaptırmayız. Zehirli dilinize hakim olun. İzmir’in yalanlarınıza hakaretlerinize değil, sorumluluklarınızın bilinciyle iş yapmanıza ihtiyacı var” diye konuştu.