Son Mühür/ Merve Turan- Çiğli Belediyesi, toplumsal dayanışmayı ve inanç özgürlüğünü merkeze alan hizmet anlayışı doğrultusunda, Harmandalı İnönü Mahallesi’nde yer alan cemevindeki eksiklikleri gidererek projeyi tamamladı. 2019 yılında ilk harcı atılan ve yaklaşık 2 bin 530 metrekarelik devasa bir alanda yükselen dört katlı yapı, belediyenin teknik desteğiyle modern bir çehreye kavuştu. Cem Vakfı mülkiyetindeki bu önemli merkezin kaba inşaatının ardından başlayan ince işçilik ve çevre düzenleme süreçleri, belediye ekiplerinin yoğun mesaisiyle sonuçlandırılarak halkın kullanımına sunuldu.

Teknik donanım ve estetik dokunuşlar bir arada

Projenin tamamlanma aşamasında Çiğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yapının işlevselliğini artırmak için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Binanın elektrik ve su tesisat sistemleri baştan sona döşenirken, günlük kullanım alanlarında ihtiyaç duyulan mutfak üniteleri ve güvenliği sağlayan korkuluk imalatları titizlikle monte edildi. Sadece bina içiyle sınırlı kalmayan çalışmalar kapsamında, merkeze ulaşımı sağlayan yolların konforunu artırmak amacıyla asfalt kırığı serimi yapılarak bölgedeki ulaşım aksı modernize edildi.

Yeşil alanlar ve peyzajla gelen yeni bir görünüm

Yapının teknik eksikliklerinin giderilmesinin ardından devreye giren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, merkezin çevresini adeta bir yaşam alanına dönüştürdü. Peyzaj mimarisi ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilen çevre düzenlemesi kapsamında, alanın estetiğini artıracak ağaç dikim çalışmaları ve yeşillendirme faaliyetleri tamamlandı. Yapılan bu dokunuşlarla birlikte cemevi, sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda mahalle sakinlerinin huzur bulacağı görsel bir zenginliğe de sahip oldu.

Başkan Yıldız: “Hizmette eşitlik ve adalet önceliğimizdir”

Çalışmaların başarıyla noktalanmasının ardından bir değerlendirme yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, belediyecilik vizyonlarının temelinde "ayrım yapmadan hizmet" ilkesinin yattığını vurguladı. Harmandalı’daki bu merkezin ilçenin manevi iklimine büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Yıldız, ilçedeki her inanç grubuna aynı yakınlıkta durarak sosyal adaleti tesis etmeye kararlı olduklarını ifade etti. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde teknik ve estetik tüm detayların eksiksiz tamamlandığını belirten Yıldız, toplumsal birliğin simgesi olan ibadethaneleri desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Sosyal dayanışmanın güçlenen kalesi

Çiğli Belediyesi’nin bu yatırımı, kent genelinde sürdürülen ibadethanelere destek projelerinin en güncel ve somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kimseyi ötekileştirmeyen hizmet politikasını pratik uygulamalarla destekleyen belediye, bu tür projelerle mahalle kültürünü ve komşuluk bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Harmandalı İnönü Mahallesi’ndeki yeni merkez, bölge halkının hem ibadetlerini huzur içinde yapabileceği hem de sosyal paylaşımda bulunabileceği tam donanımlı bir kompleks olarak Çiğli’nin sosyal mirasına eklendi.